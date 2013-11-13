Президент Чехии даст полномочия на формирование нового правительства социал-демократам - СМИ

Об этом сегодня после переговоров с главой государства в его загородной резиденции в замке Лани сообщил представителям чешских СМИ сам Богуслав Соботка.

По словам лидера ЧСДП, ”президент сообщил”, что он намерен дать ему на их ”следующей встрече полномочия”, чтобы тот ”вел переговоры о формировании будущего правительства”, сообщает ИТАР-ТАСС.

По теме: В Чехии второй день выборов: лидирует оппозиция

”Я рад, что мы с паном президентом согласились, что, если переговоры о формировании коалиционного правительства будут проходить результативно, существует реальный шанс, что Чешская республика может получить новое правительство еще до конца этого года”, - добавил также лидер ЧСДП.

В настоящее время ЧСДП проводит переговоры о возможном создании правительственной коалиции с движением ”AНО” (”Да”) и с блоком Христианско-демократическая уния - Чехословацкая народная партия (ХДУ-ЧНП). На прошедших 25 и 26 октября внеочередных выборах в парламент ЧСДП получило большинство голосов, движение ”АНО” вышло на второе место, а ХДС-ЧНП замкнул список из 7 партий, прошедших в парламент.