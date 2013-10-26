В Чехии второй день выборов: лидирует оппозиция

В Чешской Республике проходит второй день внеочередных парламентских выборов.

Как передает русская служба Би-Би-Си, согласно опросам, лидером на выборах считается оппозиционная социал-демократическая партия.

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Но эксперты считают, что она не сможет выиграть необходимого большинства мест в парламенте и страну вновь ждет период парламентской нестабильности.

Как сообщалось, в августе в Чехии разгорелся коррупционный скандал, в результате которого премьер-министр страны Петр Нечас ушел в отставку, парламент был распущен, а Президент Милош Земан назначил проведение досрочных выборов на 25-26 октября.