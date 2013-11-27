Английских школьников обязали изучать ислам

Родители школьников получили письма, в которых говорилось, что все учащиеся младших классов должны посетить урок исламской культуры в Стаффордширском университете в ближайшую среду, пишет Russia Today со ссылкой на The Daily Mail.

Если же ребенок пропустит занятие, руководство школы обещало сделать особую отметку в его личном деле, которая «будет сопровождать ученика в течение всей учёбы». Родителям было предписано заплатить по £5 за урок.

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Мамам и папам 4-6-летних детей в письме напомнили, что причина отсутствия ребенка на уроке будет тщательно изучена; в качестве уважительной причины рассматривается только справка от врача о болезни.

Волну недовольства среди родителей школьников вызвало то, что детей принуждали посетить занятие, а в случае неявки обещали сохранить нелестную запись в личном деле на весь период обучения в школе, даже если ребёнок отсутствовал не по своей воле.

После жалоб родителей администрация школы разослала повторное письмо с извинениями за «неточности». В нём говорилось: «После рассмотрения жалоб, школа просит родителей игнорировать угрозу санкций в виде занесения записи в личное дело из предыдущего письма».