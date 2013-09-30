Британия может выйти из конвенции по правам человека после 2015 года

Великобритания может отказаться от выполнения положений Европейской конвенции по правам человека, в случае, если консервативная партия одержит победу на предстоящих осенью 2015 года парламентских выборах, подтвердила глава МВД страны Тереза Мэй, сообщает РИА Новости.

Накануне о возможности выхода Британии из конвенции сообщил премьер-министр страны и лидер коалиции консерваторов и либерал-демократов Дэвид Кэмерон. В интервью Би-би-си глава кабинета министров заявил о необходимости радикального пересмотра отношений с европейскими институтами, добавив, что британское правительство, в частности, должно иметь возможность депортировать нелегальных мигрантов и преступников. Ранее Великобритания столкнулась с трудностями при попытках депортировать экстремиста Абу Катаду, адвокаты которого смогли затянуть на восемь лет процедуру экстрадиции, в том числе, апеллируя к положениям конвенции.

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"Это абсурдно, когда британское правительство вынуждено проделывать столь долгий путь, чтобы выдворить опасных для страны иностранцев. Вот почему новая программа Консервативной партии (к выборам 2015 года) будет включать обещание отказаться от выполнения конвенции. Если это потребует корректировки нашего национального законодательства, то мы сделаем это", - сказала Мэй, выступая на съезде консерваторов в Манчестере.

Европейская конвенция по правам человека подписана в 1950 году и вступила в силу в 1953 году. Споры о нарушении конвенции, членами которой являются все страны Совета Европы, рассматривает Европейский суд по правам человека.