На США обрушился мощный шторм: 13 человек погибли
Число жертв мощного шторма, обрушившегося на запад США, по последним данным составило 13 человек
Число жертв мощного шторма, обрушившегося на запад США, по последним данным составило 13 человек, говорится на сайте телеканала NBC News, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о восьми погибших.
В пятницу сильный шторм обрушился на Калифорнию, принеся ветры, скорость которых достигала 88 километров в час. Здесь стихия унесла жизни трех человек, которые погибли в результате обрушения деревьев и линий электропередачи. Обильные осадки также привели к подтоплению некоторых районов в штате.
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В субботу шторм продолжил двигаться вглубь территории США, неся обильные осадки, сильный ветер и низкие температуры. В Нью-Мексико и Техасе непогода стала причиной крупных ДТП, в результате которых также погибли люди. В Аризоне спасатели обнаружили на берегу реки Санта-Круз тело человека, который, предположительно, утонул из-за сильных волн.
Как сообщают метеорологи, шторм уже прошел по территории Техаса и теперь может направиться на северо-восток, к атлантическому побережью страны.