На США обрушился мощный шторм: 13 человек погибли

Число жертв мощного шторма, обрушившегося на запад США, по последним данным составило 13 человек, говорится на сайте телеканала NBC News, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о восьми погибших.

В пятницу сильный шторм обрушился на Калифорнию, принеся ветры, скорость которых достигала 88 километров в час. Здесь стихия унесла жизни трех человек, которые погибли в результате обрушения деревьев и линий электропередачи. Обильные осадки также привели к подтоплению некоторых районов в штате.

Читайте также: На США и Гаити надвигается тропический шторм Шанталь

В субботу шторм продолжил двигаться вглубь территории США, неся обильные осадки, сильный ветер и низкие температуры. В Нью-Мексико и Техасе непогода стала причиной крупных ДТП, в результате которых также погибли люди. В Аризоне спасатели обнаружили на берегу реки Санта-Круз тело человека, который, предположительно, утонул из-за сильных волн.

Как сообщают метеорологи, шторм уже прошел по территории Техаса и теперь может направиться на северо-восток, к атлантическому побережью страны.