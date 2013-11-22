В московском метро двое пассажиров расстреляли дагестанца (видео)

Конфликт, закончившийся стрельбой, произошел на серой ветке столичной подземки еще 17 ноября, но известно о нем стало только сейчас. В распоряжении Life News оказалась видеозапись драки, сделанная камерой видеонаблюдения.

На кадрах видно, как в вагон заходят двое парней. Они садятся и поначалу спокойно едут, но затем внимание одного из них привлекает сидящий напротив молодой человек.

Читайте также: В Одессе парень выстрелил в прохожего за отказ "стрельнуть" сигарету

В какой-то момент один из преступников кивает оппоненту, а затем произносит какую-то фразу. После этого события разворачиваются с молниеносной быстротой.

Один из молодых людей достает травматический пистолет и на глазах у перепуганных пассажиров в упор стреляет в живот 30-летнему Хашиму Латипову, затем пинает его ногой и выпускает вторую пулю - на этот раз в голову.

После этого приятели развернулись к дверям и, продолжая угрожать пистолетом, дождались, когда поезд подъедет к станции "Нагорная".

На кадрах видеозаписи можно хорошо разглядеть лица преступников, но полицейским пока не удалось их задержать.

- Личности стрелявших на данный момент не установлены, ведется их поиск, - прокомментировал источник, близкий к следствию. - Пострадавший был сразу госпитализирован в больницу: одна из пуль вошла ему в верхнюю челюсть и сильно деформировала лицо.

Хашим Латипов уже перенес несколько операций и продолжает лечение.