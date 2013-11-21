Три человека погибли в результате стрельбы в пригороде Хьюстона

Об этом сообщает в ночь на четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Выстрелы прогремели около 16.30 среды по местному времени в населенном пункте Сайпресс примерно в 15 километрах к северо-западу от Хьюстона. Погибли две женщины и мужчина. Еще один мужчина и одна женщина были доставлены в больницу Хьюстона на медицинском вертолете, их состояние оценивается как критическое, сообщает РИА Новости.

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Других подробностей инцидента не сообщается, полиция ведет поиски стрелявших.

В минувшую пятницу в результате стрельбы, произошедшей на вечеринке в Хьюстоне, погиб один человек, не менее трех получили ранения. О задержании участников пока не сообщалось.