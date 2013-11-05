В США в торговом центре произошла перестрелка, есть раненые - СМИ
Преступник открыл огонь в торговом центре Westfield Garden State Plaza в американском городе Парамус, штат Нью-Джерси, сообщает телеканал CNN в понедельник, 4 ноября.
По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Garden State Plaza в американском городе Парамус, штат Нью-Джерси, передает телеканал WCBS-TV.
По свидетельству очевидцев, около 21:30 по местному времени в здании торгового центра прозвучали как минимум семь выстрелов, сообщает РИА Новости.
Стрелявший преступник был в мотоциклетном шлеме, его пока невозможно опознать, сообщил телеканалу ABC7 один из очевидцев происшествия.
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"Злоумышленник носит черный шлем, он вооружен винтовкой", - сказал местный житель.
На место происшествия прибыли спецподразделения полиции. На парковке около Westfield Garden State Plaza, сообщили очевидцы, находятся не менее 20 полицейских автомобилей. Торговый центр оцеплен.
Стрельба началась в понедельник вечером перед закрытием торгового центра. По разным данным, прозвучало от шести до восьми выстрелов.