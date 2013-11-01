В аэропорту Лос-Анджелеса произошла перестрелка - СМИ

19:40, 01 ноября 2013
Мир
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Полиция эвакуировала людей из третьего терминала международного аэропорта.

США, поліція Фото © Fotolia

Полиция эвакуировала людей из третьего терминала международного аэропорта Лос-Анджелеса из-за стрельбы.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.

По информации местных СМИ, стрелок, который был вооружен винтовкой, получил огнестрельное ранение в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов в помещении терминала.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на городскую пожарную службу, по предварительной информации, ранены несколько человек.

Другие подробности не сообщаются.

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