В аэропорту Лос-Анджелеса произошла перестрелка - СМИ
19:40, 01 ноября 2013Мир
1259 0
Полиция эвакуировала людей из третьего терминала международного аэропорта.
Полиция эвакуировала людей из здания аэропорта © Fotolia
Полиция эвакуировала людей из третьего терминала международного аэропорта Лос-Анджелеса из-за стрельбы.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.
По информации местных СМИ, стрелок, который был вооружен винтовкой, получил огнестрельное ранение в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов в помещении терминала.
Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на городскую пожарную службу, по предварительной информации, ранены несколько человек.
Другие подробности не сообщаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter