В аэропорту Лос-Анджелеса произошла перестрелка - СМИ

Полиция эвакуировала людей из третьего терминала международного аэропорта Лос-Анджелеса из-за стрельбы.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.

По информации местных СМИ, стрелок, который был вооружен винтовкой, получил огнестрельное ранение в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов в помещении терминала.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на городскую пожарную службу, по предварительной информации, ранены несколько человек.

Другие подробности не сообщаются.