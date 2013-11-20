Президент Грузии назначил нового премьера

”Поздравляю премьер-министра Гарибашвили и каждого члена нового правительства Грузии с тем большим доверием, которое выразил парламент страны. Желаю команде успехов для развития страны, для благополучия каждого гражданина”, - цитирует сообщение пресс-службы президента РИА «Новости» со ссылкой на агентство ”Новости-Грузия”.

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Сегодня третий рабочий день нового президента Грузии Георгия Маргвелашвили, инаугурация которого состоялась в минувшее воскресенье, 17 ноября.

Согласно законодательству, после вступления в должность Маргвелашвили, премьер-министр Бидзина Иванишвили и все члены кабинета министров автоматически ушли в отставку.

Сегодня парламент Грузии выразил доверие кабинету министров во главе с Гарибашвили и правительственной программе ”Для сильной, демократической, единой Грузии”. Новое правительство поддержали 93 депутата, против - 19.

Состав правительства Грузии почти не изменился. В команде министров только одна замена - после назначения Гарибашвили премьером, вакантным оказался пост министра внутренних дел, на который был утвержден Александр Чикаидзе