Георгий Маргвелашвили стал новым президентом Грузии

Церемония инаугурации нового президента Грузии, представителя от правящей коалиции "Грузинская мечта" Георгия Маргвелашвили, проходит в Тбилиси, передает РИА Новости.

По итогам проведенных 27 октября президентских выборов Маргвелашвили набрал 62,12% голосов избирателей.

Церемония принесения присяги новым президентом Грузии проходит во дворе старого здания парламента в центре Тбилиси и продлится 45 минут.

Накануне глава МИД страны Майя Панджикидзе заявила, что на церемонию инаугурации в Тбилиси прибудут 53 официальные делегации, как от дружественных стран, так и международных организаций. По ее словам, в Тбилиси прибудет глава Литвы, Даля Грибаускайте, которая будет представлять не только свою страну, но и Евросоюз, где Литва на этот период является председателем, премьер-министры Азербайджана и Австрии, семь министров иностранных дел и представители правительств.

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В ходе выступления Маргвелашвили намерен поблагодарить грузинский народ за оказанное ему доверие и рассказать о планах на будущее как во внутренней, так и в внешней политике. После этого пройдет церемония возложения цветов к мемориалу героям, павшим за территориальную целостность Грузии, затем состоится официальный обед, который даст избранный президент в честь глав иностранных делегаций, прибывших в Грузию по случаю инаугурации, а так же пройдут двусторонние встречи Маргвелашвили с главами иностранных делегаций. Вечером состоится гала-концерт в Государственном академическом театре им. Шота Руставели, а позднее состоится прием от имени Маргвелашвили в гостинице Sheraton Metechi Palace.

В день инаугурации Маргвелашвили, истекают президентские полномочия Михаила Саакашвили.