Эксперт: Иванишвили хочет оставаться "серым кардиналом"
Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, который ранее заявлял о желании уйти в отставку, хочет остаться у власти в роли "серого кардинала".
Такое мнение в эфире телеканала ТВi высказал президент Центра ближневосточных исследований Александр Богомолов.
В частности, эксперт выразил удивление по поводу возможной отставки Иванишвили, пишет Gazeta.ua.
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"Меня удивляет его заявление уйти в отставку. Если он неформально хочет оставаться серым кардиналом, то это - не демократия", - отметил Богомолов.
По его словам, это - "только демократический фасад, которым управляют из-за кулис". По мнению аналитика, подобная ситуация несет в себе определенные угрозы для спокойной обстановки в Грузии.
Кроме того, говоря о грузинском президенте Михаиле Саакашвили, который собрался идти на пенсию, Богомолов подчеркнул, что оппонентам нет смысла его "добивать".
"Ведь он не является для них конкурентом. Зная Саакашвили, я думаю, что от политики он не откажется", - добавил эксперт.
Напомним, ранее премьер Грузии Бидзина Иванишвили заявлял о своем намерении уйти в отставку и обещал сделать это еще до Нового года, но "не покидать Грузию, а перейти в неправительственный сектор".
27 октября в Грузии прошли президентские выборы. На них победил кандидат от правящей коалиции "Грузинская мечта" Георгий Маргвелашвили.