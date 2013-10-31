Эксперт: Иванишвили хочет оставаться "серым кардиналом"

Такое мнение в эфире телеканала ТВi высказал президент Центра ближневосточных исследований Александр Богомолов.

В частности, эксперт выразил удивление по поводу возможной отставки Иванишвили, пишет Gazeta.ua.

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"Меня удивляет его заявление уйти в отставку. Если он неформально хочет оставаться серым кардиналом, то это - не демократия", - отметил Богомолов.

По его словам, это - "только демократический фасад, которым управляют из-за кулис". По мнению аналитика, подобная ситуация несет в себе определенные угрозы для спокойной обстановки в Грузии.

Кроме того, говоря о грузинском президенте Михаиле Саакашвили, который собрался идти на пенсию, Богомолов подчеркнул, что оппонентам нет смысла его "добивать".

"Ведь он не является для них конкурентом. Зная Саакашвили, я думаю, что от политики он не откажется", - добавил эксперт.

Напомним, ранее премьер Грузии Бидзина Иванишвили заявлял о своем намерении уйти в отставку и обещал сделать это еще до Нового года, но "не покидать Грузию, а перейти в неправительственный сектор".

27 октября в Грузии прошли президентские выборы. На них победил кандидат от правящей коалиции "Грузинская мечта" Георгий Маргвелашвили.