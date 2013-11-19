"Ростелеком" признал, что ошибочно заблокировал "ВКонтакте"

"Ростелеком", ранее заблокировавший часть IP-адресов социальной сети "ВКонтакте", объяснил эти меры техническим сбоем, пишет Digit.ru.

"Ростелеком" заявлял о блокировке части ресурсов соцсети "ВКонтакте" по решению Лефортовского суда города Москвы из-за размещения материалов, носящих, по мнению суда, экстремистский характер, сообщал ранее Digit.ru.

Как заявили в пресс-службе "Ростелекома", после блокировки выяснилось, что указанный в судебном решении файл был удалён по требованию суда с сайта "ВКонтакте"уже ранее. Следовательно, блокировка не требовалась.

"Однако в связи с техническим сбоем видеофайл был повторно (ошибочно) заблокирован по URL-адресу и соответствующему ему IP-адресу, что и вызвало проблемы с авторизацией некоторых пользователей "ВКонтакте"", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время, по данным провайдера, блокировка снята, ограничений доступа к социальной сети "ВКонтакте" нет.