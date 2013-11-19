За пиратство и экстремизм в России и Италии блокируют "ВКонтакте" - СМИ

Интернет-провайдер «Ростелеком» заблокировал часть ресурсов соцсети «ВКонтакте», — сообщается в аккаунте оператора в Twitter.

По сообщению провайдера, часть ресурсов социальной сети была заблокирована по решению Лефортовского суда. «Мы, как оператор связи, были обязаны это сделать», — пишет компания в твите. При этом в действительности блокировка осуществлена по IP-адресам сайта, сообщает Digit.ru.

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«Нет тех. возможности заблокировать отдельные аккаунты. Поэтому блок идет на некоторые IP-адреса…» — написано в твите «Ростелекома».

В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили, что сейчас выясняют, в чем суть проблемы.

В свою очередь, в «Ростелекоме» пояснили, что суд вынес решение о блокировании некоторых материалов во «ВКонтакте», носящих, по мнению суда, экстремистский характер. На основании этого решения «Ростелеком» заблокировал доступ к нескольким IP-адресам, по которым на различных серверах расположен сайт соцсети. В настоящее время вследствие этого невозможен доступ к ресурсу для части пользователей в некоторых регионах, в частности, в Центральном федеральном округе. Сотрудники оператора в настоящее время уточняют ситуацию и возможные дальнейшие действия.

«ВКонтакте» также начали блокировать в Италии за нелегальное размещение кинофильмов, следует из итальянского реестра сайтов, подлежащих блокировке.

Сайт «ВКонтакте» внесен в реестр (Osservatorio sulla censura di Internet in Italia) 18 ноября по решению суда Рима. Истцом, как указано в реестре, выступила кинокомпания Medusa Film, которая принадлежит семье экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Вместе с «ВКонтакте» по жалобе этого правообладателя суд постановил заблокировать еще несколько ресурсов, размещающих фильмы: movshare.net, upshared.com, videopremium.tv и другие.

Пользователи «ВКонтакте» в Италии сообщили, что доступ к ресурсу уже заблокирован некоторыми провайдерами. Пресс-секретарь «ВКонтакте» рассказал, что в настоящее время ситуация проясняется.

Компания Medusa Film является обладателем прав на кинофильмы «Римские приключения» режиссера Вуди Аллена, комедию «Солнце льёт как из ведра» и другие.