Крушение Boeing в Казани: биография гендиректора исчезла с сайта авиакомпании

Биография гендиректора авиакомпании "Татарстан" Гиниятуллина, который руководит перевозчиком последние два года, находилась в разделе "О компании", однако в ночь на понедельник была оттуда удалена и теперь доступна только в кэше поисковых систем.

Согласно данным из кэша, Гиниятуллин в 1999 году окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации, в 2003 году - Фордхэмский университет (Нью-Йорк) по направлению корпоративных финансов и бухгалтерии, сообщает РИА Новости.

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"Профиль деятельности: проектный менеджмент. Имеет опыт ведения бизнеса в Америке, Канаде, Индии, Китае, странах Центральной Азии. С 22 декабря 2011 года - генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Татарстан", - отмечалось в удаленной с сайта информации о гендиректоре.

Сам гендиректор недоступен по телефону для комментариев.

Между тем, в авиакомпании заявили, что гендиректор сейчас занимается техническими вопросами в аэропорту. "Гендиректор авиакомпании "Татарстан" Аксан Гиниятуллин в настоящее время находится в аэропорту вместе с другими представителями авиакомпании и решает все технические вопросы", - сказал представитель авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан" из Москвы в воскресенье разбился при посадке в аэропорту Казани. Авиакатастрофа, по предварительным данным, унесла жизни шести членов экипажа и 44 пассажиров. При крушении самолета погибли, в частности, сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава управления ФСБ по Татарстану Александр Антонов.