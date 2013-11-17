На Сицилии "проснулся" вулкан

Итальянский вулкан Этна, расположенный в Сицилии, в воскресенье вновь активизировался, выбросив столп пепла, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Извержение, озарившее в ночь на воскресенье желто-красными огнями небо на восточном побережье Сицилии, не подвергло опасности населенные пункты, которые расположены у подножья горы. Эвакуация объявлена не была, так как вулкан, оставивший высокий столп дыма в небе, не представлял непосредственной опасности для людей.

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Местный аэропорт Фонтанаросса, который расположен в пяти километрах к югу от Катании, в воскресенье продолжил работу в обычном режиме, однако в целях предосторожности для полетов была закрыта воздушная зона близ вулкана.

Возобновлению вулканической активности Этны предшествовала серия небольших извержений. Последний раз юго-восточный кратер вулкана "просыпался" 26 октября.

Наиболее крупное извержение Этны произошло 11 марта 1669 года. Оно продолжалось до июля, по другим источникам - до ноября, сопровождаясь многочисленными землетрясениями. Крупнейший конус, образовавшийся около города Николоси, хорошо заметен на склоне вулкана до сих пор - он известен как Monti Rossi (Красная гора). Общий объем этого извержения оценивается в 830 миллионов кубометров. Потоки лавы полностью изменили конфигурацию берега. По разным источникам, погибли от 20 до 100 тысяч человек.