ЮНЕСКО взяла под свою защиту вулкан Этна
22:55, 21 июня 2013Мир
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Сицилийский вулкан Этна внесли в список ЮНЕСКО.
Этну внесли в список наследия ЮНЕСКО
Новый объект международного наследия стал 48 на территории Италии, сообщает ТСН.
Только за 2013 Этна не менее, чем 5 раз проявлял свою активность. В 2012 году - восемь раз.
Самое сильное извержение Этны произошло 11 марта 1669. Оно продолжалось, по разным данным, до июля или до ноября 1669. Тогда потоки лавы сожгли 15 деревень и часть города Катании.
Напомним, что в марте Этна выбросил лаву на сотни метров, парализовал работу аэропорта и забросал села пеплом.
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