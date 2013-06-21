ЮНЕСКО взяла под свою защиту вулкан Этна

Новый объект международного наследия стал 48 на территории Италии, сообщает ТСН.

Только за 2013 Этна не менее, чем 5 раз проявлял свою активность. В 2012 году - восемь раз.

Самое сильное извержение Этны произошло 11 марта 1669. Оно продолжалось, по разным данным, до июля или до ноября 1669. Тогда потоки лавы сожгли 15 деревень и часть города Катании.

Напомним, что в марте Этна выбросил лаву на сотни метров, парализовал работу аэропорта и забросал села пеплом.