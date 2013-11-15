СМИ: Сирийские боевики по ошибке обезглавили командира своих союзников

Видеозапись казни была размещена в интернете, однако вскоре в убитом опознали полевого командира суннитской группировки "Ахрар аш-Шам" ("Исламское движение свободных людей Шама"), пропавшего несколько дней назад, сообщает Зеркало Недели со ссылкой на The Telegraph. После этого ролик был удален, а вместо него на YouTube появились разъяснения по поводу допущенной ошибки.

"Мы призываем Всевышнего принять Мухаммеда в свои обители и просим прощения для своих братьев, которые стремились избавить нас от врагов Аллаха и наших врагов", - говорится в обращении от имени OSIS.

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Фарис был убит после того, как суннитские боевики неправильно поняли его высказывания по поводу имамов Али и Хусейна, почитаемых шиитами. Возможно, он был захвачен, когда попал после ранения в полевой госпиталь.

Представители "Исламского государства в Ираке и Леванте" напомнили, что Аллах обещал простить верующим убийство единоверцев, совершенное по ошибке. Согласно 92 аяту 4 суры, мусульманину, ошибочно убившему единоверца, следует отпустить на волю раба, заплатить родственникам покойного или попоститься в течение двух месяцев.

Напомним, ранее воюющих в Сирии боевиков неоднократно обвиняли в излишней жестокости. В июне представители экстремистской организации "Джебхат ан-Нусра" казнили 15-летнего подростка на глазах у родителей, обвинив в богохульстве. По некоторым данным, мальчик был убит за отказ бесплатно угостить боевиков кофе.