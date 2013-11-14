Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 2,3 тысячи человек

Число жертв сильнейшего на Филиппинах в этом году супертайфуна "Йоланда"в четверг утром возросло до 2357, говорится в последней сводке Совета по управлению в чрезвычайных ситуациях (National Disaster Risk Reduction and Management Council).Ранее сообщалось о гибели 2275 человек, передает РИА Новости.

По данным Совета, ранения получили 3853 человека, 77 до сих пор считаются пропавшими без вести. Свыше 534 тысяч филиппинцев лишились крова в результате стихийного бедствия, которое полностью уничтожило более 130 тысяч домов и повредило еще почти 107 тысяч.

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Ранее СМИ со ссылкой на местные власти наиболее пострадавших от стихии районов сообщили, что число жертв тайфуна может достигнуть 10 тысяч, однако президент страны Бенигно Акино назвал такую оценку "излишне эмоциональной"и заявил, что, по имеющимся на этот момент данным, число погибших будет варьироваться от 2 до 2,5 тысячи.

В сводке Совета также отмечается, что во многих районах до сих пор не полностью восстановлено энергоснабжение, поскольку буря повалила сотни столбов линий электропередач и повредила подстанции. Некоторые города и районы также лишились доступа к питьевой воде.

Каждый год в сезон дождей с июня по декабрь на Филиппинский архипелаг обрушиваются десятки тайфунов. "Йоланда", прошедшая через всю центральную часть Филиппин 6-7 ноября, стала 24-й и самой мощной бурей в 2013 году.