В Беларуси безработных обложат налогом

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявила начальник главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов Беларуси Светлана Кретова на расширенном заседании в Палате представите лей Национального собрания Беларуси.

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«В настоящее время в правительстве рассматривается вопрос об установлении налога для граждан, которые не участвуют в формировании доходной части бюджета путем уплаты налогов, так как нигде формально не работают, но пользуются социальными благами, которые финансируются из бюджета», - отметила Кретова.

По ее словам, в проекте предлагается установить ежегодный платеж в размере 2,6 млн рублей (280 долл.). Эти средства планируется направлять на финансирование социальной сферы. В документе также определена категория граждан, которых «можно отнести к тунеядцам».

Проект указа в настоящее время рассматривается заинтересованными госорганами.