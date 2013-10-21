Лукашенко назвал Украину "гигантской страной"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководителями СМИ стран СНГ.

«Мы не видим никакого страха в том, что Украина ведет диалог с ЕС. Более того, у нас нет оснований запретить ей подписывать какие-то соглашения. Понятна наша позиция с ЕС, они на дух нас не переносят. Но подобные переговоры, даже более глубокие, ведет Россия с ЕС – по отмене виз, о зоне свободной торговли. Кто же на этом фоне может запретить такой гигантской стране, как Украина, вести этот диалог и подписывать какие-то соглашения», - подчеркнул Лукашенко.

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В то же время он отметил, что подписание соглашения с Евросоюзом не должно закрыть путь для вступления Украины в будущий Евразийский экономический союз, ныне Таможенный союз.

«Но если они подпишут такое соглашение и оно будет невыгодно экономически и финансово нам и РФ, то мы, конечно, не пойдем на это. Это наша общая позиция, она была заявлена, в том числе, премьер-министром России на соответствующих переговорах с украинской стороной», - сказал Лукашенко.

Как отметили в пресс-службе Президента Беларуси, на встрече, которая длилась около трех часов, присутствовали 14 человек из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Украины и от телерадиокомпании «Мир».