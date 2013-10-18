Лукашенко посоветовал должникам ловить диких уток

Эту тему он затронул во время посещения МТФ (молочно-товарной фермы) «Вересница» в Гомельской области.

Глава республики посоветовал должникам, испытывающим трудности с возвратом кредитов (взятых для развития производства), заняться охотой. «Получилось у тебя мраморное мясо, не получилось — лови диких уток, продавай и возвращай деньги. Хочешь от туризма — давай от туризма, от частного бизнеса — чего угодно, но деньги нужно отдать», — отметил он.

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Президент подчеркнул, что должники должны расплачиваться самостоятельно и не ждать какой-либо помощи. «Даже не рассчитывайте, что кто-то сейчас даст отсрочку, рассрочку по кредитам. Деньги нужно возвращать», — заявил он, поручив главе «Банка развития Республики Беларусь» Сергею Румасу «никому не прощать по деньгам», сообщает Лента.ру.

Ранее Лукашенко неоднократно призывал сограждан активно трудиться и не полагаться на государственную поддержку. Желающим заработать он предлагал, в частности, оказывать услуги приезжающим в Белоруссию туристам.

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«Сегодня в Беларуси только ленивый не может заработать себе на нормальную жизнь, — отмечал президент. — Окажи услугу тем, кто проезжает через нашу страну. Машину помой, пирожок иди продай, туда-сюда, яблоки там. И многие так живут, открывают бизнес».

Недавно, говоря о способах заработать в Белоруссии, Лукашенко также указал на агрогородки, которых в стране создано более тысячи. «Люди туда валом идут и из России, а особенно с Запада», — заявил он.