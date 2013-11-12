Суд арестовал имущество и счета Навального

Басманный суд Москвы во вторник наложил арест на имущество и счета оппозиционера Алексея Навального в рамках дела о мошенничестве и легализации денежных средств при перевозке товаров компании "Ив Роше", сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Наталья Романова, передает РИА Новости.

Таким образом судья Валентина Левашова удовлетворила ходатайства следствия.

По словам Романовой, среди арестованного - денежные средства в размере 50 тысяч рублей, изъятые ранее в ходе обыска, средства на банковских счетах, размер которых не уточняется, и доля в уставном капитале ООО "Кобяковская фабрика по лозоплетению".

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Алексею Навальному и его брату Олегу Навальному предъявлено окончательное обвинение в совершении хищений путем обмана денежных средств ООО "Ив Роше Восток"в сумме свыше 26 миллионов рублей и ООО "Многопрофильная процессинговая компания"в сумме свыше 4 миллионов рублей, а также в легализации денежных средств в сумме более 21 миллиона рублей, сообщал ранее Следственный комитет России.

По данным следствия, весной 2008 года Олег Навальный, возглавляя департамент ФГУП "Почта России", убедил представителей одной из торговых компаний (ее название не называлось) заключить договор на грузовые перевозки с подконтрольном Навальному предприятием "Главное подписное агентство".

Следствие полагает, что Олег Навальный обманул представителей торговой компании, а услуги планировалось оказывать по заведомо завышенной стоимости. Сами грузоперевозки должна была осуществить другая фирма - ею руководил знакомый Олега Навального.

Алексей Навальный уже осужден на пять условно по другому делу - о махинациях с деньгами "Кировлеса".

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