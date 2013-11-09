Переговоры Ирана, ЕС и США по ядерному вопросу прошли безрезультатно

Встреча главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, координатора "шестерки", главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон и госсекретаря США Джона Керри, которая прошла в пятницу в Женеве, закончилась безрезультатно, сообщает РИА Новости.

Сторонам не удалось договориться по окончательному тексту итогового документа. Глава МИД Великобритании Уильям Хейг подтвердил информацию источника РИА Новости в дипломатических кругах о безрезультатности переговоров в Женеве. Хейг выразил сомнение в том, что, несмотря на интенсивные переговоры, удастся прийти к какому-либо решению по итогам субботней встречи.

Очередная встреча Ирана и "шестерки" (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия) проходит в Женеве 7-8 ноября, однако переговоры были продлены до субботы 9 ноября, встреча пройдет на уровне министров.

"Переговоры шли достаточно тяжело. Сторонам удалось только обсудить общие положения итогового документа переговоров в Женеве. Но к соглашению им прийти не удалось", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, американская сторона выступает против ранее достигнутых договоренностей Ирана и "шестерки" о пошаговом плане Тегерана, основанном на принципе сокращения его деятельности в ядерной сфере в обмен на полное снятие санкций.

"Договорились, что в субботу с утра пройдет встреча Эштон и Керри в двухстороннем формате. После этого к ним присоединится министр иностранных дел Ирана. Однако все ожидают приезда главы МИД России Сергея Лаврова, чтобы провести встречу в рамках "шестерки" на уровне министров", — отметил собеседник.

На предыдущих женевских переговорах, которые прошли 15-16 октября, Иран представил "шестерке" новый план решения ядерной проблемы, который состоит из трех этапов. Иранская сторона предложила частично ограничить свою деятельность в ядерной сфере, но при сохранении неотъемлемого права на обогащение урана в обмен на отмену нефтяных и банковских санкций западных стран. В ходе очередных переговоров 7-8 ноября Иран и "шестерка" достигли соглашения по выработке итогового документа, основанного на этом принципе, однако Израиль выступил с критикой. После этого Керри, который находился с визитом в Израиле, прибыл в Женеву.