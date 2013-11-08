Иран может ограничить ядерную деятельность при отмене санкций

Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заместителя главы МИД Ирана Сейед Аббаса Аракчи.

"Сегодня (в четверг) они ("шестерка") ясно сказали, что принимают схему действий (ограничение деятельности Ирана в обмен на снятие санкций Запада), предложенных Ираном", — сказал Аракчи, который курирует техническую часть переговоров с "шестеркой" с иранской стороны, пишет РИА Новости.

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Ранее Аракчи заявил, что Тегеран может также рассмотреть вопрос о подписании дополнительного протокола о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), подразумевающего усиленный контроль за иранскими ядерными объектами, в случае снятия всех санкций против Тегерана.

В Женеве 7-8 ноября проходит очередной раунд переговоров "шестерки" международных посредников (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Германия) с Ираном по вопросу иранской ядерной программы.

Иран подписал в декабре 2003 года в Вене доппротокол о гарантиях с МАГАТЭ, который расширяет возможности инспекторов Агентства по проведению верификации ядерной деятельности участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Однако иранский парламент не ратифицировал этот документ.