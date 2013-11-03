В аэропорту Чикаго под эскалатором нашли аллигатора
22:34, 03 ноября 2013Мир
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Небольшой аллигатор длиной около 30 сантиметров был обнаружен в воскресенье под одним из эскалаторов терминала международного аэропорта O'Hare в Чикаго.
Зоологи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье рептилии / Фото : www.aquatek.narod.ru
По словам представителя чикагской полиции Хосе Эстрады, один из сотрудников полиции поймал аллигатора, накрыв его мусорным контейнером, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.
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"Мы не знаем, откуда он взялся и как долго он жил в здании аэропорта", — сказал Эстрада.
По словам директора Чикагского герпетологического общества, сотрудники которого прибыли за рептилией, аллигатор находится в очень плохом состоянии. Сейчас зоологи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье рептилии.
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