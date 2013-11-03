В аэропорту Чикаго под эскалатором нашли аллигатора

По словам представителя чикагской полиции Хосе Эстрады, один из сотрудников полиции поймал аллигатора, накрыв его мусорным контейнером, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

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"Мы не знаем, откуда он взялся и как долго он жил в здании аэропорта", — сказал Эстрада.

По словам директора Чикагского герпетологического общества, сотрудники которого прибыли за рептилией, аллигатор находится в очень плохом состоянии. Сейчас зоологи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье рептилии.