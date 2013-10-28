Иванишвили: Грузия достойна такого президента, как Маргвелашвили

Иванишвили поблагодарил сторонников "Грузинской мечты" за поддержку партии и ее кандидата. "Грузия достойна такого президента, как Маргвелашвили", — заявил премьер, передает РИА Новости.

Спикер парламента Давид Усупашвили также поздравил сторонников "Грузинской мечты" с двойной победой. По его словам, "первая победа была во время парламентских выборов (в прошлом году), когда "Грузинская мечта" стала уверенным лидером, а вторая победа — сегодняшняя".

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"Поздравляю Георгия, он будет президентом Грузии. Сегодняшние выборы были не похожими на другие", — сказал спикер.

После парламентских выборов 1 октября прошлого года партия Саакашвили "Единое национальное движение" утратила позиции правящей и перешла в оппозицию. Выборы выиграла коалиция "Грузинская мечта", которая сформировала правительство во главе с Иванишвили, а затем выставила на выборы в качестве кандидата в президенты Маргвелашвили.

Согласно данным exit poll, на выборах президента Грузии со значительным отрывом побеждает Маргвелашвили. Давид Бакрадзе от Единого национального движения (партия президента Михаила Саакашвили) на втором месте, на третьем — экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе.