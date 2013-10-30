Испания запретила спрашивать каталонцев о независимости

В резолюции говорится о том, что "часть граждан не может ни под каким предлогом решать вопрос о территориальной целостности страны", а также о том, что "власти не имеют права лишать граждан, проживающих в той или иной территории, свобод, которые им гарантирует конституция Испании". В ней также указывается, что "только весь испанский народ имеет право решать вопрос о территориальной целостности страны", передает ИТАР-ТАСС.

Резолюцию поддержала правящая Народная партия и оппозиционная Испанская социалистическая рабочая партия, хотя входящие в парламентскую группу социалистов депутаты от соцпартии Каталонии при голосовании воздержались.

Против резолюции проголосовали депутаты от коалиции "Объединенные левые" и от националистических партий Каталонии, Страны басков и Галисии.

По мнению испанских экспертов, принятие парламентом данной резолюции, не имеющей обязательной силы, свидетельствует о нарастающем конфликте между центром и автономными областями с сильными националистическими настроениями.