Испания отказала Каталонии в проведении референдума по отделению
Премьер-министр Испании Мариано Рахой отверг запрос о проведении референдума по вопросу самоопределения статуса автономного сообщества Каталония и возможного выхода из состава страны, который ему направил глава региона Артур Мас.
В январе 2013 года парламент Каталонии принял декларацию о суверенитете. За независимость проголосовали 85 депутатов, 41 выступили против и лишь двое воздержались. Это решение создает прецедент, на основе которого Каталония планирует в 2014 году провести референдум. В мае Конституционный суд Испании удовлетворил запрос центрального правительства Испании о приостановке действия каталонской декларации, сообщает РИА «Новости».
По теме: Каталония приняла декларацию о своем суверенитете
«Объединяющие нас связи не могут быть разорваны без огромнейших финансовых потер», - отметил глава кабинета министров в ответном письме Масу. Послание Рахоя стало официальным ответом на выдвинутую в июле инициативу. Согласно государственному законодательству, правом проводить референдум обладает только центральное правительство.
На долю Каталонии приходится около четверти ВВП Испании. При этом местные власти и часть жителей выражают недовольство перераспределением доходов, которые после уплаты налогов возвращаются в регион в виде субсидий или инвестиционных программ.