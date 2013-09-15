Испания отказала Каталонии в проведении референдума по отделению

В январе 2013 года парламент Каталонии принял декларацию о суверенитете. За независимость проголосовали 85 депутатов, 41 выступили против и лишь двое воздержались. Это решение создает прецедент, на основе которого Каталония планирует в 2014 году провести референдум. В мае Конституционный суд Испании удовлетворил запрос центрального правительства Испании о приостановке действия каталонской декларации, сообщает РИА «Новости».

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«Объединяющие нас связи не могут быть разорваны без огромнейших финансовых потер», - отметил глава кабинета министров в ответном письме Масу. Послание Рахоя стало официальным ответом на выдвинутую в июле инициативу. Согласно государственному законодательству, правом проводить референдум обладает только центральное правительство.

На долю Каталонии приходится около четверти ВВП Испании. При этом местные власти и часть жителей выражают недовольство перераспределением доходов, которые после уплаты налогов возвращаются в регион в виде субсидий или инвестиционных программ.