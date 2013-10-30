АНБ США отрицает информацию о прослушивании граждан ЕС

Эти публикации "полностью ложны", заявил Александер на слушаниях в Палате представителей Конгресса США. "Я хочу сказать ясно: мы не собирали эту информацию о европейских гражданах", — сказал Александер.

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Также, по его словам, европейские партнеры сами делились с АНБ информацией, пишет РИА Новости.

Как объяснил Обама в передаче The Tonight Show на канале NBC в ночь на 7 августа, слежка спецслужб это не то, что все думают.

"У нас нет программы шпионажа внутри страны. То, что есть у нас, это такие механизмы, которые позволяют отслеживать телефонный номер или адрес электронной почты, который может быть связан с террористической атакой. Следует скептически относиться к возможности вторжения в частную жизнь (в связи с реализацией данных программ). Ни одно из разоблачений (о деятельности спецслужб) не указывает на то, что мы злоупотребили властью, речь идет об очень серьезных властных полномочиях", — заявил Барак Обама.

Напомним, бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал журналистам The Guardian и The Washington Post секретные документы, в которых сообщалось о слежке американских спецслужб за иностранными гражданами и интернет-пользователями. В июле Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны, получил временное убежище в России.

24 октября стало известно, что посол США в Германии вызван в местный МИД из-за подозрений в прослушивании мобильного телефона канцлера Ангелы Меркель американскими спецслужбами. Информация о слежке за Меркель появилась в немецкой газете Der Spiegel, которая ранее сообщала, что АНБ получило доступ к почте президента Мексики.

23 октября президент США Барак Обама в телефонном разговоре заверил Меркель, что ее телефон не прослушивался. Тем временем в итальянской прессе появились сообщения, что АНБ и Британский центр правительственной связи (GCHQ) отслеживали внутреннюю коммуникацию правительства и военных ведомств Италии, а также прослушивали телефонные разговоры рядовых граждан Италии. Несколькими днями ранее стало известно о массовой слежке за французскими гражданами.