Кэмерон: Правительство Британии не позволит публиковать новые документы Сноудена

"Если газеты не продемонстрируют свою социальную ответственность, правительству будет очень трудно удержаться от того, чтобы не предпринять соответствующие шаги", - подчеркнул премьер-министр страны Дэвид Кэмерон, пишет ИТАР-ТАСС.

Он заметил, что газета "Гардиан" напечатала "наносящий ущерб" материал после того, как согласилась уничтожить данные, полученные от Сноудена.

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В законодательстве Великобритании существует положение, согласно которому власти имеют право заблокировать обнародование любой информации, если она, по мнению правительства, может нанести ущерб национальной безопасности. При этом запрет на публикацию выносит закрытый суд по иску властей.

В пятницу Кэмерон обвинил Сноудена и сотрудничающие с ним газеты в том, что они "помогают врагам Великобритании", раскрывая методы работы национальных спецслужб.

Напомним, 24 октября стало известно, что посол США в Германии вызван в местный МИД из-за подозрений в прослушивании мобильного телефона канцлера Ангелы Меркель американскими спецслужбами. Информация о слежке за Меркель появилась в немецкой газете Der Spiegel, которая ранее сообщала, что АНБ получило доступ к почте президента Мексики.

23 октября президент США Барак Обама в телефонном разговоре заверил Меркель, что ее телефон не прослушивался.

Тем временем в итальянской прессе появились сообщения, что АНБ и Британский центр правительственной связи (GCHQ) отслеживали внутреннюю коммуникацию правительства и военных ведомств Италии, а также прослушивали телефонные разговоры рядовых граждан Италии. Несколькими днями ранее стало известно о массовой слежке за французскими гражданами.

Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал журналистам The Guardian и The Washington Post секретные документы, в которых сообщалось о слежке американских спецслужб за иностранными гражданами и интернет-пользователями. В июле Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны, получил временное убежище в России.