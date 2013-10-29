Бренд "Газпром" назвали самым дорогим в России

Об этом сообщается в пресс-релизе консалтингового агентства Interbrand, которое провело соответствующее исследование. Торговую марку газового монополиста оценили в 1,26 триллиона рублей.

«Газпром» победил с большим отрывом: на втором месте оказались МТС с брендом стоимостью 192 миллиарда рублей, на третьем — «Билайн» (155 миллиардов рублей), сообщает Lenta.ru.

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Марку еще одного сотового оператора, «МегаФон» оценили в 114 миллиардов рублей. Дальше в десятке расположились «Норильский никель», «Сбербанк», ТНК, «Лукойл», «Балтика» и «Татнефть».

Рейтинг 2013 года для России был создан по новой методике. В него были включены как компании, работающие по системе B2C «бизнес для потребителя», так и B2B «бизнес для бизнеса». Последние заняли в рейтинге значительное количество высоких мест, потеснив потребительские фирмы.

При создании рейтинга Interbrand проанализировал три основных фактора, влияющих на стоимость бренда. Во-первых, учитывались финансовые показатели брендированных продуктов и услуг, во вторых, роль торговой марки при принятии решения потребителями, а в-третьих, сила бренда с точки зрения способности влиять на добавленную стоимость и стабильно генерировать дополнительные доходы компании.

В наибольшей степени в рейтинге были представлены компании финансового сектора (15 процентов), а также отрасли масс-медиа, производства продуктов питания и нефтяной индустрии (по 12,5 процента).