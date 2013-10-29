У Путина говорят, что Газпром уже достаточно натерпелся от Украины

«Это не политическая тема, а исключительно хозяйственно-коммерческая. «Газпром» уже достаточно долго терпел, долго проявлял гибкость, долго пытался добиться от украинской стороны выплаты долгов или сроки по оплате. В данном случае «Газпром» как компания может проявлять гибкость, и демонстрировала эту гибкость, но эта гибкость не может быть безграничной», - сказал Песков журналистам.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Украина полностью не заплатила за поставки газа за август в сумме 882 млн. долл.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может перевести Украину на предоплату по газу.

Отношения между странами обострились после того, как руководство Украины отказалось вступать в Таможенный союз, инициатором создания которого является Россия.