В США мужчина за ночь застрелил пять человек

Задержанного зовут Чарльз Браунлоу, ему 36 лет. Обвинение ему пока не предъявлено. Сейчас полиция устанавливает причины, которые могли толкнуть подозреваемого на совершение преступления.

Подозреваемого задержали под Далласом. В сообщении поясняется, что мужчина попытался скрыться на угнанной со стоянки супермаркета машины, но попал в аварию, после которой попытался сбежать в лес. Там его нашли полицейские. Сопротивления при задержании подозреваемый не оказал, сообщает Lenta.ru.

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По данным полиции, в ночь на 29 октября подозреваемый застрелил у себя дома женщину, личность которой не раскрывается в интересах следствия. Информации о ее возможном родстве или дружеских отношениях с Браунлоу также нет. Тело еще одной предполагаемой жертвы подозреваемого нашли в горящем доме по соседству. Причина смерти женщины пока не установлена. Полицейские не исключают, что на момент начала пожара она еще была жива, но убеждены, что возгорание стало следствием умышленного поджога.

Полиция считает, что Браунлоу также ответственен за смерть мужчины и женщины, личность которых также не раскрывается. Как отмечает NBC News, несколько часов спустя после первого убийства подозреваемый предположительно ворвался к ним домой и застрелил их. При этом на месте происшествия полиция нашла трехлетнего ребенка, не получившего каких-либо травм. Последним человеком, убийство которого инкриминируют подозреваемого, стал кассир в супермаркете.

Массовые убийства в Техасе происходят относительно часто. Так, в мае 2013 года водитель пикапа начал стрелять из машины по прохожим, убив одного человека и ранив еще нескольких. Сам мужчина был затем убит в перестрелке с пытавшимися его задержать полицейскими. Кроме того, в январе 2013 года студент колледжа ранил в учебном заведении трех человек. Подозреваемого удалось задержать.