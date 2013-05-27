Мужчина открыл стрельбу в Техасе: один погибший, пять раненых

Неизвестный открыл беспорядочную стрельбу в американском штате Техас в воскресенье, один человек погиб, пятеро ранены, передает РИА Новости со ссылкй на Рейтер.

Среди раненых - сотрудник местной полиции. Сообщается, что 23-летний мужчина открыл стрельбу из своего автомобиля, позднее он был убит в перестрелке с полицией. Погибшая - 41-летняя Алисия Торрес - также находилась в своем автомобиле.

Мотивы преступления пока не известны. Сообщается, что первый инцидент со стрельбой произошел в городе Иден. Была ранена женщина. Затем стрелок направился в город Брейди к востоку от Идена, в результате открытой им стрельбы в городе были ранены два человека.

После этого мужчина вернулся в Иден и ранил еще одного человека. Сообщается, что жизням пострадавших ничего не угрожает.

Полицейские, ликвидировавшие стрелявшего мужчину, обнаружили у него автоматическую винтовку, пистолет и несколько сотен патронов. Мотивы преступления пока не известны.

Широкий резонанс в обществе вызвала в США трагедия, произошедшая в городе Ньютаун штата Коннектикут в декабре прошлого года, когда 20-летний Адам Ланза застрелил в школе 20 детей и шестерых взрослых. После этого инцидента в стране развернулась дискуссия о необходимости ужесточения правил продажи оружия.