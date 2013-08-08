Майор армии США, убивший 13 человек, надеется на смертную казнь

Майор армии США Нидаль Хасан, который предстал перед судом за убийство в 2009 году 13 человек на военной базе в Форт-Худ в Техасе, рассчитывает, что его приговорят к смертной казни, передает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Военный психиатр 42-летний Хасан 5 ноября 2009 года устроил стрельбу на территории базы Форт-Худ, в результате чего погибли 13 человек, более 40 получили ранения. Хасану были предъявлены обвинения по 13 пунктам, связанным с предумышленным убийством, и 32 пунктам, связанным с покушением на предумышленное убийство.

Хасан отказался от активной помощи адвокатов и самостоятельно ведет свою защиту на судебном процессе. Назначенные ему адвокаты в среду сказали судье, что Хасан принял такое решение в надежде, что по окончании процесса ему вынесут смертный приговор.

Если Хасан добьется своей цели и будет казнен, то это станет первым случаем с 1961 года, когда смертный приговор, вынесенный в рамках военного правосудия США, будет приведен в исполнение.