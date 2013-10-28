Делегация ЕС обсудит в Вашингтоне вопросы разведки

Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Карни, встречи европейцев в Вашингтоне будут включать госдепартамент, офис директора национальной разведки США и сотрудников Белого дома, отвечающих за национальную безопасность страны.

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Ранее сообщения экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена о программах слежки вызвали трения в отношениях США с рядом европейских стран, включая Германию, Францию и Испанию.

"Мы обсуждаем этот вопрос напрямую со странами, относительно которых была распространена эта информация", - сказал Карни. "Мы понимаем, что это вызвало обеспокоенность в отношениях со странами, которые является одними из наиболее близких наших партнерами в международном масштабе", - добавил представитель Белого дома.