В Аргентине проходят парламентские выборы

Как сообщает РИА Новости, по всей стране в 8.00 по местному времени открылись избирательные участки, на которые в течение 10 часов должны будут прийти более 30,6 млн аргентинцев. Первые результаты станут известны после 21.00 по местному времени.

Одновременно с общенациональными парламентскими выборами в ряде провинций начались и выборы в местные парламенты. Безопасность выборов по всей стране обеспечивают более 90 тыс. полицейских и военнослужащих.

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Участие в выборах является обязательным для граждан Аргентины в возрасте от 18 до 70 лет. Те, кто не могут принять участие в голосовании по причине болезни или из-за поездки, обязаны представить оправдательные документы или оплатить штраф.

Особенностью нынешних выборов стало то, что в них в добровольном порядке принимают участие почти 600 тыс. аргентинцев в возрасте от 16 до 17 лет - в 2012 году в стране был принят соответствующий закон.