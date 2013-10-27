В Грузии проходят президентские выборы

Как сообщает радио «Свобода», по словам пресс-секретаря Центризбиркома Эки Азарашвили, голосование началось в спокойной обстановке.

В избирательных бюллетенях 23 кандидата. Один из них – Акакий Асатиани, бывший спикер парламента, ныне лидер партии «Союз традиционалистов», снял свою кандидатуру в пользу Нино Бурджанадзе, также экс-спикера, возглавляющую сейчас партию «Демократическое движение – единая Грузия».

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Основными претендентами на пост Президента считаются кандидат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргвелашвили, Давид Бакрадзе от «Единого национального движения» (партии действующего Президента Михаила Саакашвили), и Бурджанадзе. Если ни один из кандидатов не наберёт 50% + 1 голос, будет назначен второй тур. Порога явки избирателей на выборах в Грузии нет.

С избранием нового Президента в стране вступают в силу поправки в Конституцию, принятые в 2010 году, по которым реальная власть будет сконцентрирована в руках премьер-министра. Поправками, принятыми недавно, несколько ограничиваются и полномочия премьера, при этом увеличивается роль парламента при принятии важных государственных решений. Президент же фактически будет иметь представительские функции.