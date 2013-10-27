Иванишвили обвинили в нарушении закона об агитации в день выборов

Сегодня в Грузии проходят выборы Президента. На пост главы государства претендуют 23 кандидата. Основными претендентами являются Георгий Маргвелашвили от правящей коалиции "Грузинская мечта", Давид Бакрадзе от "Единого национального движения" (партия Михаила Саакашвили) и Нино Бурджанадзе от партии "Демократическое движение - Единая Грузия".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Новости-Грузия".

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Согласно жалобам представителя партии Бурджанадзе, Иванишвили в день выборов заявил, что проголосовал за кандидата в президенты Маргвелашвили, а руководитель его избирательного штаба Давид Саганелидзе дал пресс-конференцию на фоне символики партии "Грузинская мечта".

"Премьер-министр после голосования во всеуслышание заявил, за кого проголосовал, что является нарушением избирательного законодательства, согласно которому в день выборов запрещена агитация", - заявила представитель партии Бурджанадзе Тамар Цинцабадзе.

В то же время представитель Центризбиркома Эка Азарашвили считает, что Иванишвили не нарушал закон. "Агитация не запрещена у здания участка, а запрещена только в здании, где проходит голосование", - пояснила Азарашвили. Она отметила, что вопрос о том, является ли нарушением трансляция в прямом эфире заявления Иванишвили, должна будет решить национальная комиссия по коммуникациям.