Саакашвили: Европа без Украины никогда не сможет стать самодостаточной

В частности, говоря об отношениях с Россией, Саакашвили сказал: «Российские власти почти не поменяли методов политического влияния со времен холодной войны. Они по своей сути постоянно в поисках внешнего врага. Но не это даже главное. Важно, что они ловко находят людей несамостоятельных, затем ими манипулируют и наконец делают их заложниками собственного бизнеса и собственных амбиций», - заявил он в интервью газете «Україна молода», опубликованном сегодня.

В ответ на вопрос о дискуссий о двуязычности, которые продолжаются в Украине, Саакашвили сказал: «Это не просто ваш выбор сегодня, это выбор вашего будущего. Но я знаю, что кто-то пытается в Украине из-за языкового вопроса посеять раздор среди народа, расколоть его. Убедить тех, кто разговаривает на русском, что они - россияне. Такой путь бессмыслен. Но мы и вы хорошо знаем, кто за этим всем стоит».

На тему: Постпред РФ в ООН назвал Саакашвили психически больным

Говоря о влиянии Церкви на политическую ситуацию, Президент Грузии сказал, что «в Грузии церковь всегда была на страже своего народа, его традиции и культуры. Церковь и народ здесь едины. А что касается ее участия в политической жизни, то я лично не чувствую, чтобы грузинскую церковь мог кто-то на заказ подвергнуть влияниям или каким-то манипуляциям».

При этом Саакашвили подчеркнул, что ему удалось сделать Грузию «европейской средиземноморской страной»: «Важнее всего то, что команда, которую я сформировал, была решительно реформистски настроена. Была политическая воля и было единое общее виденье командой того, куда мы идем и куда придем. В составе команды были образованные экономисты, интеллектуалы. Молодые люди, которые прекрасно понимали все вызовы постмодерна. Конечно, были ошибки, ведь мы реформировали все отрасли экономики. Но в целом у нас все вышло, и мы сегодня видим Грузию европейской средиземноморской страной».

В ответ на вопрос: «А почему Украине не удалось?», Саакашвили сказал: «Конечно, Украина имела шанс. Имеет его и до сих пор. Необходимо лишь время, чтобы те люди, которые наливают новое вино в старые бурдюки и латают старую одежду новыми заплатами, сошли с политической арены. Я надеюсь, что Украина станет полноправным членом европейского сообщества довольно быстро, возможно, даже быстрее, чем вы сами надеетесь. Ведь Европа без Украины, без украинского потенциала никогда не сможет стать самодостаточной. То же я хотел бы сказать и о России. Вообще я оптимист».