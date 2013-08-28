Президент Чехии подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы

Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Гана Бурианова.

"Выборы в Палату депутатов парламента Чехии пройдут 25-26 октября 2013 года", - сказала Бурианова.

По ее словам, указ Президента Чехии будет официально опубликован сегодня.

Как сообщалось, Палата депутатов 20 августа проголосовала за самороспуск и досрочное прекращение депутатских полномочий.

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Одним из главных катализаторов на чешской политической сцене стало назначение Президентом Чехии Милошем Земаном новым премьер-министром Иржи Руснока, кабинет которого не получил 7 августа вотума доверия парламента. Кроме того, стало очевидно, что бывшая правящая правительственная коалиция трех правых партий уже не имела 101 голоса, то есть большинства в парламенте. За самороспуск парламента тогда проголосовали депутаты от Чешской социал-демократической партии, Коммунистической партии Чехии и Моравии, правой партии ТОР 09, а также парламентарии от партии "Дела общественные".

Как отмечают местные аналитики, назначение даты выборов в Палату депутатов на 25-26 октября даст возможность новому парламенту вовремя утвердить бюджет на 2014 год.