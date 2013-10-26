Теракт в пригороде Дамаска унес жизни 40 человек (видео)
02:02, 26 октября 2013Мир
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Жертвами теракта в пригороде сирийской столицы в пятницу стали 40 человек, десятки ранены, сообщает правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights
Среди погибших семь детей Фото:Вести.Ru
Заминированный автомобиль взорвался рядом с мечетью в северо-западном пригороде Дамаска. Среди погибших семь детей, отмечают правозащитники. По данным сирийского агентства SANA, ранены около 30 человек, передает РИА Новости.
Ранее в пятницу один человек погиб, более 40 получили ранения в результате теракта в городе Хомс в центральной Сирии.
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В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, жертвами которого стали более 100 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащих к разным вооруженным формированиям, в которых, в том числе, действуют иностранные наемники.
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