Теракт в пригороде Дамаска унес жизни 40 человек (видео)

Заминированный автомобиль взорвался рядом с мечетью в северо-западном пригороде Дамаска. Среди погибших семь детей, отмечают правозащитники. По данным сирийского агентства SANA, ранены около 30 человек, передает РИА Новости.

Ранее в пятницу один человек погиб, более 40 получили ранения в результате теракта в городе Хомс в центральной Сирии.

По теме: Из-за войны Сирия потеряла около $100 миллиардов

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, жертвами которого стали более 100 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащих к разным вооруженным формированиям, в которых, в том числе, действуют иностранные наемники.