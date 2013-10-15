Из-за войны Сирия потеряла около $100 миллиардов

Финансовые потери Сирии, в которой с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, составляют около 100 миллиардов долларов, заявил вице-премьер Сирии по экономическим вопросам Кадри Джамиль в эфире телеканала "Россия 24" во вторник, сообщает РИА Новости.

"Потери, думаю, начальный расчет - это 100 миллиардов долларов. Плюс-минус 10%, потому что окончательно еще не посчитали. ВВП уменьшился минимум на 30%, может быть больше", - сказал Джамиль, который также является одним из представителей сирийской системной оппозиции. Ранее сирийский премьер-министр Ваиль аль-Хальки заявлял, что за 30 месяцев действия боевиков в Сирии нанесли государству и частному сектору ущерб в 16,5 миллиарда долларов.

По словам Джамиля, для того, чтобы решить экономический кризис, необходимо, в первую очередь, разобраться с политической ситуацией. Что касается нефтяной промышленности Сирии, то в настоящее время, по словам политика, она не функционирует. "Сейчас - ноль процентов добычи. Не потому, что эмбарго только, потому что военное положение в районах добычи очень сложное", - сказал Джамиль.

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В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, унесший, по данным ООН, жизни свыше 100 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащих к разным вооруженным формированиям, в которых, в том числе, действуют иностранные наемники.

США и страны ЕС ввели в отношении Сирии несколько пакетов санкций, обвиняя Дамаск в репрессиях против мирного населения. В Евросоюзе, в частности, действует ряд запретов на экспорт и импорт, в том числе нефтяное эмбарго.