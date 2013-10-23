BBC: Россия отказалась от арбитража по делу Arctic Sunrise

Россия не будет участвовать в рассмотрении дел относительно корабля Arctic Sunrise в Международном трибунале по морскому праву, заявили в среду в российском министерстве иностранных дел, сообщает BBC Украина.

Одновременно в ведомстве отметили, что Москва остается открытой для урегулирования ситуации.

Ранее в гамбургский трибунал по делу о задержании Россией судна Greenpeace обратилась голландские власти.

Нидерланды добиваются освобождения задержанных в Баренцевом море 30 активистов экологической организации и самого судна, которое ходило под голландским флагом.

Всех 30- х участников команды Greenpeace задержали 18 сентября после штурма их судна пограничным спецназом ФСБ.

За несколько часов до этого четыре эколога попытались подняться на платформу компании "Газпром" для акции протеста против бурения шельфа в Арктике, которая является уязвимой экосистемой.

Один из задержанных - гражданин Украины Руслан Якушев, который на судне работал коком.

Защита украинца заявляла о намерении обжаловать арест Якушева, поскольку считает, что гражданин Украины как член экипажа не имел никакого отношения к тем действиям, которые инкриминируются представителям Greenpeace.

В России всю команду ледокола обвинили в пиратстве, эта статья предусматривает 15 лет тюрьмы.

Ограниченная юрисдикция трибунала

21 октября Нидерланды обратились в суд с просьбой применить к России так называемые временные меры на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Эти меры применяют по одной из сторон спора к рассмотрению дела по существу.

Нидерланды, в частности, просят суд принять решение об освобождении судна и экипажа.

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Российский МИД в связи с этим указал на то, что во время ратификации Конвенции ООН по морскому праву в 1997 году Россия отказалась признавать полномочия трибунала по спорам, касающиеся суверенных прав и юрисдикции.

"Именно такую ​​юрисдикцию мы осуществляем в ситуации с Arctic Sunrise. Активисты Greenpeace своими действиями в отношении платформы "Приразломная" 18 сентября нарушили российское законодательство об исключительной экономической зоне и континентальном шельфе", - заявили в МИД.

В министерстве также напомнили, что российские правоохранители проводят уголовное расследование инцидента.

"Не пиратство, а банальное хулиганство"

Нидерланды еще в своем обращении в суд обусловили момент относительно юрисдикции, на которую указывает МИД России. Голландцы отметили, что, в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 297, из юрисдикции трибунала можно исключить только споры о действиях правоохранительных органов по рыболовству и морских научных исследований.

В своем обращении власти Нидерландов настаивают, что поскольку инцидент с Arctic Sunrise не относится к рыболовству или научным исследованиям, то это ограничение применять нельзя.

На то же обстоятельство указал юридический консультант Greenpeace Дэниел Симонс, комментируя заявление МИД России.

Одновременно в Совете Федерации России убеждены, что Нидерланды в любом случае проигрывают в трибунале.

По словам заместителя главы комитета Совета по конституционному законодательству Константина Добрынина, арест и содержание судна Greenpeace российскими властями полностью соответствует нормам международного права.

Российский сенатор объяснил это тем, что действия активистов угрожали безопасности платформы, а в таких случаях арест и задержание - оправданные меры по международному законодательству.

При этом, как сообщило агентство ИТАР-ТАСС, господин Добрынин отметил, что судить активистов следовало не за пиратство, "которого нет и близко", а за банальное хулиганство.

По мнению заведующего кафедрой международного права Московской государственной юридической академии Камиля Бакяшева, дело Arctic Sunrise - очень серьезно, и может длиться не один месяц.

Но если Нидерланды подадут иск, Россия не может просто отказаться от участия в разрешении спора, добавил он: "Если иск будет подан, Россия должна отреагировать - написать контрмеморандум и полностью отбросить предъявленные претензии - это суверенное право РФ как участника Конвенции".