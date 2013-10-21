СМИ: Нидерланды обратились в международный трибунал по делу активистов Greenpeace

Власти Нидерландов обратились в Международный трибунал ООН по морскому праву по делу о задержании в РФ судна Arctic Sunrise и в связи с арестом активистов Greenpeace, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Два дня назад премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предупредил, что Гаага обратится в трибунал в Гамбурге, если к понедельнику ситуация с активистами Greenpeace в России не разрешится.

«Государство (Нидерланды) требуют освобождения арестованного экипажа и самого судна", - говорится в заявлении нидерландского МИД. По данным агентства, Нидерланды рассчитывают, что слушания в Гамбурге по поданной ими жалобе состоятся в течении трех недель.

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Активисты Greenpeace попытались 18 сентября в Печорском море подняться на нефтяную платформу "Приразломная" компании "Газпром нефть шельф"для акции против нефтедобычи в Арктике. На следующий день на борт судна Arctic Sunrise высадились российские пограничники. Все 30 активистов были арестованы, среди которых, – украинец Руслан Якушев.

24 сентября Следственный комитет РФ возбудил в отношении активистов дело о пиратстве.