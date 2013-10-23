Берлускони будут судить по делу о подкупе сенаторов

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони ожидает новый судебный процесс по делу об обвинениях политика в подкупе сенаторов.

Начать слушания постановил сегодня суд предварительного следствия в Неаполе, сообщает ИТАР-ТАСС.

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Помимо Берлускони обвиняемыми проходят бывший издатель Вальтер Лавитола и экс-сенатор Серджо Де Григорио. Именно последний получил от экс-премьера 3 млн евро, чтобы выйти из правящей коалиции Романо Проди, что повлекло в 2007 году очередной правительственный кризис и отставку Проди с поста премьера. Де Григорио признал факт получения взятки. Посредником выступил Лавитола, который ранее пытался укрыться за рубежом.

Адвокаты Берлускони отрицают все обвинения. Свидетелем в этом делу выступает Проди. Слушания начнутся 11 февраля в Неаполе.