В Лондоне крестили принца Джорджа
На церемонии присутствовали ближайшие родственники и друзья родителей трехмесячного принца, герцога и герцогини Кембриджских.
Последней во дворец, в соответствии с протоколом, прибыла прабабушка Джорджа, королева Великобритании Елизавета Вторая.
Обряд крещения наследника британского престола принца Кембриджского Джорджа прошел в Королевской часовне лондонского дворца Сент-Джеймс, сообщает РИА Новости.
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Герцог и герцогиня Кембриджские приветствовали королевскую чету и принца Чарльза с герцогиней Корнуоллской Камиллой у входа в церковь.
Трехмесячный принц Джордж, одетый в традиционное кружевное платьице, также "поздоровался" с королевой, помахав ей рукой. Он вызвал восторг у дежурящих у дворца корреспондентов своим спокойствием и пухлыми щеками.
Обряд совершил архиепископ Кентерберийский. Церемония, прошедшая в Королевской часовне дворца Сент-Джеймс, продолжалась чуть более получаса.
Из церкви трехмесячного принца, одетого в традиционное кружевное платьице и находящегося в полудреме, вынесла его мать, герцогиня Кембриджская Кейт.
Фотографии с церемонии, в том числе историческая фотография королевы Елизаветы Второй с тремя будущими монархами — ее сыном, внуком и правнуком — будут опубликованы в четверг.