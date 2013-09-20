Новорожденный принц Джордж назван ”самым влиятельным” лондонцем - СМИ

В ежегодно составляемом списке, насчитывающем тысячи самых влиятельных лондонцев, принц Джордж обошел мэра британской столицы Бориса Джонсона, занимавшего первую строчку в списке в прошлом году, сообщает РИА «Новости».

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На третьем месте оказался новый глава Банка Англии Марк Карни, сразу за которым следуют премьер-министр Дэвид Кэмерон и министр финансов Джордж Осборн.

”Лондон является магнитом для всего мира, и наш новый житель принц Джордж - символ города. Он стал нашей главной достопримечательностью, наряду со своей прабабушкой (королевой), поэтому и был выбран самым влиятельным лондонцем”, - прокомментировала неожиданный выбор жюри главный редактор газеты Сара Сэндс.

Напомним, 2 августа принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон официально зарегистрировали родившегося 22 июля первенца, принца Джорджа Кембриджского. В документе имя младенца указано полностью — Его Королевское высочество принц Джордж Александр Луи Кембриджский.

Принц, занимающий сейчас третье место в очереди на британский престол, будет известен миру как король Георг VII. Принц Чарльз, первый по очередности, станет Карлом III, если займет престол, а принц Уильям — Вильгельмом V.