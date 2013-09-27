Британского принца Джорджа крестят 23 октября

"Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Кембриджские рады объявить, что крестины принца Джорджа состоятся в среду, 23 октября, в Королевской часовне дворца Сент-Джеймс. Принц Джордж будет крещен архиепископом Кентерберийским Джастином Уилби", - говорится в сообщении пресс-службы Кенсингтонского дворца, передает РИА Новости.

Принц Джордж - третий в очереди на британский престол после своего деда, принца Уэльского Чарльза, и отца.

На церемонии будут присутствовать близкие родственники с обеих сторон. Имена других высокопоставленных гостей будут, по всей видимости, объявлены позднее. Крестины считаются семейным событием.

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Детям из королевской семьи раньше надевали на крещение кружевную рубашку, сшитую для старшей дочери королевы Виктории в 1841 году. Несколько лет назад было сшито новое платье - точная копия старого. Первым ребенком, крещенным в нем, стал сын графа и графини Уэссекских виконт Северн. Однако журналисты, освещающие жизнь королевской семьи, не исключают, что для принца Джорджа будет сделано исключение и он будет крещен в старинной рубашке.

Имена крестных пока не называются. У детей из королевской семьи может быть несколько крестных отцов и матерей. Среди наиболее вероятных претендентов на роль крестных принца Джорджа называются сестра Кейт Миддлтон Пиппа и брат принца Уильяма Гарри.